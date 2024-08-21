صادرات الحبوب الأوكرانية ترتفع إلى 6 ملايين طن

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، أن صادرات الحبوب في موسم 2024-2025 الذي يمتد من تموز إلى حزيران بلغت ستة ملايين طن حتى 21 اب، ارتفاعا من 3.6 مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق.وتضمنت الكمية 2.8 مليون طن من القمح و2.2 مليون طن من الذرة ومليون طن من الشعير.وأوضحت الوزارة أن المتعاملين صدَروا 2.34 مليون طن من الحبوب في أغسطس حتى الآن، مقابل 1.33 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.وأضافت أن إجمالي المحاصيل من الحبوب والبذور الزيتية في عام 2024 قد ينخفض إلى 77 مليون طن من بينها 56 مليون طن من الحبوب.وارتفعت صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم التسويق 2023-2024 إلى نحو 51 مليون طن من 49.2 مليون طن قبلها بعام. (سكاي نيوز)