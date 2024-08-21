الاستثمارات الصينية في مصر تسجل 8 مليار دولار

Advertisement

كشفت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال عن حجم استثمارات الشركات الصينية في مصر.وأوضحت رشا عبد العال خلال مؤتمر " السياسات الضريبية في مصر "، اليوم، أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ 2066 شركة باستثمارات 8 مليار دولار، مشيرة إلى تطلع بلادها لزيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب.وأضافت أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وذلك من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والتي تم انشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين.وأشارت إلى أن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كافة المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات ، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى.وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى إلى استقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية ، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تقوم على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة .استكملت:"كما تسعى الدولة إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية للعمل في هذه القطاعات ومنها الشركات التي تعمل في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر".وتابعت "كما تسعى الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة إجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون في مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية". (روسيا اليوم)