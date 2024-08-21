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إقتصاد

السياحة في اليابان تسجل رقمًا قياسيًا

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:00
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استقبلت اليابان 3.28 ملايين سائح أجنبي في تموز بحسب بيانات رسمية نشرت، الأربعاء، مسجلة ثاني عدد شهري قياسي على التوالي، في وقت يتجه البلد إلى السياحة سعيا لدعم نموه الاقتصادي.
وبذلك تكون اليابان قد حققت زيادة بنسبة 41.9 بالمئة في عدد السياح على مدى سنة، وفق المكتب الوطني للسياحة في اليابان.
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وتخطى يوليو الرقم القياسي السابق لعدد السياح الذي سجلته اليابان في يونيو وبلغ 3.13 ملايين سائح.
وأوضح المكتب أن "عدد الزوار سجل زيادة كبيرة من مناطق مثل شرق آسيا وأوروبا حيث بدأت العطلة المدرسية، ما حفّز الطلب على الرحلات إلى اليابان".
وأضاف المكتب الوطني للسياحة أن زيادة الرحلات المباشرة الآتية من الوجهات الرئيسية ساهمت في هذا المستوى القياسي من السياح في يوليو.
وتتوقع اليابان استقبال ما يصل إلى 35 مليون سائح أجنبي عام 2024.
واجتذب ضعف قيمة الين الكثير من الزوار إلى اليابان هذه السنة، فيما تعول شركات عديدة على القدرة الشرائية للسياح لبيع جميع أنواع المنتجات، من السكاكر إلى الكيمونو.
في موازاة ذلك، سعت السلطات اليابانية لتسوية المشكلات الناجمة عن اكتظاظ بعض المواقع الأكثر شعبية في البلاد بالسياح، ولا سيما كيوتو وجبل فوجي.
(سكاي نيوز)
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