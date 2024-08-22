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إقتصاد

نزاع عمالي يشل سكك حديد كندا ويهدد الاقتصاد الأميركي

Lebanon 24
22-08-2024 | 03:43
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توقفت قطارات الشحن بالسكك الحديد الرئيسية في كندا تماما بسبب نزاع عمالي على عقود، ما قد يجلب ضررا اقتصاديا ضخما للشركات والمستهلكين في كندا والولايات المتحدة في حال لم تستأنف القطارات السير قريبا.
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أغلقت جميع المحطات التابعة لشركة السكك الحديد الوطنية الكندية وشركة (سي بي كيه سي) أبوابها بعد انتهاء مواعيد العمل الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي الخميس دون اتفاقيات جديدة مع نقابة "تيمسترز كندا ريل كونفيرنس"، التي تمثل حوالي 10 آلاف مهندس وعامل.

توقفت جميع خدمات قطارات الشحن التي تعبر الحدود الأميركية على الرغم من استمرار حركة القطارات في الولايات المتحدة والمكسيك.

تقول وزارة النقل الأميركية إن بضائع بمليارات الدولارات تنتقل شهريا بين كندا والولايات المتحدة عبر السكك الحديد.


في السياق، قال جاي تيمونز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية للمصنعين في كندا، في بيان "إذا توقفت حركة السكك الحديد، ستشعر الشركات والعائلات في جميع أنحاء البلاد بالتأثير. سيتأثر عمال التصنيع ومجتمعاتهم والمستهلكون من جميع أنواع المنتجات من اضطرابات في سلاسل التوريد".

كما ستلحق أضرار أخرى بأكثر من 30 ألف راكب في فانكوفر وتورنتو ومونتريال، والذين سيحاولون جاهدين إيجاد طريقة جديدة للوصول إلى العمل بسبب توقف حركة القطارات.
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