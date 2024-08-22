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إقتصاد
ارتفاع مفاجئ في مبيعات المنازل القائمة في أميركا
Lebanon 24
22-08-2024
|
12:30
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ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تموز، مما أنهى سلسلة من التراجعات استمرت لأربعة أشهر متتالية، نتيجة زيادة المعروض وانخفاض أسعار الرهن العقاري.
وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أن مبيعات المساكن زادت بنسبة 1.3% في الشهر الماضي، لتصل إلى معدل سنوي قدره 3.95 مليون وحدة.
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ورغم هذا الارتفاع، إلا أن عدد المنازل المعاد بيعها انخفض بنسبة 2.5% على أساس سنوي في تموز. أما متوسط سعر المسكن القائم فقد زاد بنسبة 4.2% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 422,600 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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