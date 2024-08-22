Advertisement

إقتصاد

الأولمبياد تمنح دفعة لاقتصاد فرنسا

Lebanon 24
22-08-2024 | 13:41
A-
A+
Doc-P-1237657-638599562847101317.png
Doc-P-1237657-638599562847101317.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نما قطاع الخدمات في فرنسا بأسرع وتيرة في أكثر من عامين، ما شكّل دفعة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا مع تدفق الزوار من جميع أنحاء العالم على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

فارتفع مؤشر "إس آند بي غلوبال" لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55 نقطة في آب من 50.1 في تموز، وهو أعلى بكثير من عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وأوسط التقديرات البالغ 50.3 في استطلاع "بلومبرغ".
Advertisement

نتيجة لذلك، ارتفع مقياس القطاع الخاص ككل بدرجة كبيرة، على الرغم من استمرار ركود التصنيع في فرنسا، حيث كان مؤشر مديري المشتريات أقل من التقدير الأكثر تشاؤماً في استطلاع منفصل.

ثمة احتمال ألا يستمر الانتعاش الذي أحدثته الأولمبياد في فرنسا. ففي حين أن الربع الثالث قد يشهد تسارعاً في النمو الاقتصادي إلى 0.5%، وفق "هامبورغ كوميرشال بنك"، من المرجح أن تعاني الشركات الفرنسية من تباطؤ أوسع في جميع أنحاء أوروبا.

كما تتراجع توقعات الأعمال ونمو العمالة في الخدمات، في حين تقلصت الأعمال غير المنجزة لمعظم العام الماضي. وعلى مستوى القطاع الخاص، تقل الطلبيات، والأسوأ من ذلك أن أسعار الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة منذ بداية 2024. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:38 | 2024-08-22
15:22 | 2024-08-22
12:30 | 2024-08-22
08:37 | 2024-08-22
05:28 | 2024-08-22
05:00 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24