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إقتصاد

عبر أوكرانيا.. المجر تقترب من اتفاق لتوريد النفط الروسي

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:22
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كشفت المجر أن شركة التكرير "مول" تبحث حلاً بديلاً للحصول على النفط الخام من شركة "لوك أويل" الروسية عبر أوكرانيا، ربما في الأشهر القادمة، رغم أن الأمر قد يرفع تكاليف النقل.

وكانت قد شددت كييف العقوبات على "لوك أويل" بسبب غزو أوكرانيا، ما منع الشركة فعلياً من استخدام الدولة التي قطّعت الحرب أوصالها كطريق عبور لمنتجاتها.
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لفت غولياس إلى أنه "لدى "مول" فرصة جيدة لتوقيع الصفقات اللازمة"، مضيفاً أن ذلك قد يحدث في أوائل الخريف. ورأى أنه "من الناحية الفنية، يعني هذا أن النقل سيكون أكثر تكلفةً وسيتعين على "مول" تحمل المخاطر من الحدود الروسية الأوكرانية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. (بلومبرغ)

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