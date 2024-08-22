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إقتصاد

عائدات السّياحة في لبنان.. تبخّرت

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:00
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قالت وكالة بلومبرغ ان الأحداث الدائرة في لبنان أحبطت آمال البلاد في تعزيز اقتصاده المتدهور، من خلال عائدات السياحة التي عادة ما ترتفع في فصل الصيف من كل عام بفضل زيارات المغتربين المنتشرين بكثرة في الخارج والسياح من دول مختلفة.
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ولفتت الوكالة الى ان المخاوف من الحرب الشاملة وصدور عدد من طلبات حظر السفر من بعض الدول الأجنبية دفع عددا كبيرا من السياح والمغتربين الى المغادرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قوله انه كان من المتوقع ان يتجاوز دخل موسم الصيف هذا العام في لبنان من السياح والمغتربين ما حققه القطاع العام الماضي الذي تراوح بين 5 الى 7 مليارات دولار. الا ان كل ذلك تغير بعد غارة للكيان المحتل على ضاحية بيروت في اواخر الشهر الماضي والتي أثارت مخاوف من توسع الصراع.

وأضاف: "الصراع الدائر منذ تشرين الثاني العام الماضي كلّف لبنان أكثر من 10 مليارات دولار، ونستند بذلك الى الايرادات المفقودة من القطاع السياحي والاضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية".

وتابع سلام: "كنا نحلم" باستمرار نمو الإنفاق من السياح والمغتربين، لكن أغلب الحجوزات الغيت، واغلب السياح والمغتربين غادروا، وتجمد القطاع السياحي وفرغت الفنادق والمتاجر.

وأضافت الوكالة ان الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني إذ لم يتم بعد اعادة هيكلة البنوك وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية الاخرى والتي ستكون ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتعزيز النمو الاقتصادي. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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