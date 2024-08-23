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إقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وهذا ما سجّلته المعادن الثمينة

Lebanon 24
23-08-2024 | 01:36
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال التعاملات الآسيوية الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي رغم وصولها لمستويات تاريخية مرتفعة في وقت سابق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2488.74 دولار للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2524.30 دولار.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 29.03 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 950.55 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 926.75 دولار. (سكاي نيوز عربية)

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