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إقتصاد

في تموز... ارتفاع عدد الزوار الأجانب لتركيا 2.6%

Lebanon 24
23-08-2024 | 05:45
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أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب ارتفع 2.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.33 مليون في تموز.
وذلك مقارنة مع 7.15 مليون زائر أجنبي في تموز 2023 و6.66 مليون في تموز 2022.
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وأظهرت البيانات أن معظم السياح خلال شهر يوليو هذا العام جاءوا من روسيا وألمانيا وبريطانيا وإيران وبلغاريا. (سكاي نيوز)



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