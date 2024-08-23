اليوان الصيني أمام الروبل عند أدنى مستوى في نحو شهر

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واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام نظيرتها الصينية، اليوم الجمعة، وفي التعاملات بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى منذ 26 تموز الماضي.وبحلول الساعة 13:37 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار كوبيكين (الروبل = 100 كوبيك) إلى 11.82 روبل، وبلغ حجم تداولات العملة الصينية 121.2 مليار روبل في بورصة موسكو.وقبل ذلك من التعاملات انخفضت العملة الصينية إلى 11.67 روبل وهو أدنى مستوى منذ 26 تموز الماضي.