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إقتصاد

اليوان الصيني أمام الروبل عند أدنى مستوى في نحو شهر

Lebanon 24
23-08-2024 | 13:19
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واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام نظيرتها الصينية، اليوم الجمعة، وفي التعاملات بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى منذ 26 تموز الماضي.
وبحلول الساعة 13:37 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار كوبيكين (الروبل = 100 كوبيك) إلى 11.82 روبل، وبلغ حجم تداولات العملة الصينية 121.2 مليار روبل في بورصة موسكو.
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وقبل ذلك من التعاملات انخفضت العملة الصينية إلى 11.67 روبل وهو أدنى مستوى منذ 26 تموز الماضي.
(روسيا اليوم)
 
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