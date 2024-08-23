الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

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انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث جرى تداولها فوق مستوى 34 ليرة للدولار.وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.21% إلى 34.0009 ليرة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".وقبل أيام قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 50% سنويا، وشدد المنظم التركي أنه سيتم الحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى يتم تحقيق انخفاض ملحوظ في التضخم الشهري الأساسي. (روسيا اليوم)