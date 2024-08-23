28
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار
Lebanon 24
23-08-2024
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث جرى تداولها فوق مستوى 34 ليرة للدولار.
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.21% إلى 34.0009 ليرة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
Advertisement
وقبل أيام قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 50% سنويا، وشدد المنظم التركي أنه سيتم الحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى يتم تحقيق انخفاض ملحوظ في التضخم الشهري الأساسي. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
للمسافرين عبر مطار بيروت.. بيانٌ عاجل من "الميدل إيست"
Lebanon 24
للمسافرين عبر مطار بيروت.. بيانٌ عاجل من "الميدل إيست"
06:32 | 2024-08-23
23/08/2024 06:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
04:00 | 2024-08-23
23/08/2024 04:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير السياحة يحتفل بخطوبة نجله.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
وزير السياحة يحتفل بخطوبة نجله.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
02:44 | 2024-08-23
23/08/2024 02:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين من بشري... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)
Lebanon 24
خبر حزين من بشري... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)
04:42 | 2024-08-23
23/08/2024 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترهما منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابنا نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
Lebanon 24
لم ترهما منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابنا نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
00:25 | 2024-08-23
23/08/2024 12:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:19 | 2024-08-23
اليوان الصيني أمام الروبل عند أدنى مستوى في نحو شهر
10:35 | 2024-08-23
لدعم التعليم الرسمي... بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة
05:45 | 2024-08-23
في تموز... ارتفاع عدد الزوار الأجانب لتركيا 2.6%
04:17 | 2024-08-23
في وجه الخصوم والأعداء.. حرب صينية تجارية جديدة انطلقت
04:02 | 2024-08-23
لأصحاب الدخل المحدود.. قرض جديد بالليرة اللبنانية
03:46 | 2024-08-23
بعد سحب تريليون جنيه... ماذا شهد الدولار في مصر؟
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
24/08/2024 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
24/08/2024 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
24/08/2024 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24