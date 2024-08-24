بعد إشارة رئيس الفيدرالي لخفض الفائدة.. الذهب يرتفع 1%

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ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشار فيها إلى خفض أسعار الفائدة في ايلول.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2508.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 1442 بتوقيت غرينتش لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار سجله يوم الثلاثاء.كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2546.20 دولار.