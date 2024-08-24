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إقتصاد
النفط يرتفع أكثر من 2% بعد تصريحات باول عن خفض الفائدة
Lebanon 24
24-08-2024
|
03:51
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ارتفع سعر النفط الخام الأميركي الخفيف بأكثر من اثنين بالمئة للبرميل، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.80 دولار أو 2.33 بالمئة إلى 79.02 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.82 دولار أو 2.49 بالمئة إلى 74.83 دولار للبرميل.
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وقال فيل فلين المحلل الكبير في برايس فيوتشرز غروب، لوكالة رويترز: "التحول الذي حدث في موقف مجلس الاحتياطي حقيقي، فهو يؤثر على كل السلع الأولية".
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