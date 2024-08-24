Advertisement

إقتصاد

بعد إشارة الفيدرالي لخفض الفائدة.. مكاسب قوية في وول ستريت

Lebanon 24
24-08-2024 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1238265-638600938315905726.jpg
Doc-P-1238265-638600938315905726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت الأسهم الأميركية، بشكل حاد بعد تصريحات تميل للتيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عززت التوقعات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة في ايلول.

وقال باول في كلمة ترقبها كثيرون أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية إن "الوقت حان" لخفض أسعار الفائدة وإن "المخاطر التي تزيد من التضخم تضاءلت".
Advertisement

وأضاف باول في كلمته التي بدا أنها تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، والذي سيكون أول خفض من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات، "لا نرى أو نرحب بمزيد من الضعف في أوضاع سوق العمل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2024-08-24
09:06 | 2024-08-24
08:53 | 2024-08-24
07:56 | 2024-08-24
07:03 | 2024-08-24
05:49 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24