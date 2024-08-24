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إقتصاد
بعد إشارة الفيدرالي لخفض الفائدة.. مكاسب قوية في وول ستريت
Lebanon 24
24-08-2024
|
04:53
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ارتفعت الأسهم الأميركية، بشكل حاد بعد تصريحات تميل للتيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عززت التوقعات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة في ايلول.
وقال باول في كلمة ترقبها كثيرون أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية إن "الوقت حان" لخفض أسعار الفائدة وإن "المخاطر التي تزيد من التضخم تضاءلت".
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وأضاف باول في كلمته التي بدا أنها تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، والذي سيكون أول خفض من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات، "لا نرى أو نرحب بمزيد من الضعف في أوضاع سوق العمل".
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