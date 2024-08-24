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إقتصاد

مسؤول في المركزي الأوروبي: خفض الفائدة في أيلول ليس حتميّاً

Lebanon 24
24-08-2024 | 10:00
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قال روبرت هولزمان محافظ البنك المركزي النمساوي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة الأوروبية لن يتم خفضها بالضرورة الشهر المقبل، رغم أن عديد من زملائه أشاروا إلى خفضها.

وقال هولزمان، في المؤتمر الاقتصادي السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول: "كما هو الحال دائماً، أحتفظ بتحفظاتي حتى يوم القرار، وسوف نحصل على عدد من البيانات".
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وأوضح محافظ البنك المركزي النمساوي المتشدد، في مقابلة مع "بلومبرغ": "لا أستطيع أن أقول إنها نتيجة حتمية، بالتأكيد يفكر بعض زملائي في هذا الأمر".

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا النظر بعناية أكبر في البيانات. آمل أن نتمكن من القيام بذلك، أنا لست ضد الخفض، فقط أخشى أنني لا أريد الخفض مبكراً جداً". (سكاي نيوز)
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