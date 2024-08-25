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إقتصاد
بوتين: صناعة الفحم الروسية تتمتع بآفاق تطور كبيرة
Lebanon 24
25-08-2024
|
04:15
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صناعة الفحم الروسية تتمتع بآفاق تطور كبيرة، ويعتمد تقدم البلاد ورفاهيتها في المستقبل إلى حد كبير على نمو وتطور هذا القطاع الاقتصادي الهام.
وشدد رئيس الدولة على أن الفحم يعتبر من موارد الطاقة الهامة، وسيكون مطلوبا دائما.
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جاء ذلك في تهنئة وجهها الرئيس بوتين عبر الفيديو، إلى العاملين في صناعة استخراج الفحم في روسيا بمناسبة عيدهم المهني.
ويتم الاحتفال بيوم عمال المناجم في روسيا، سنويا في يوم الأحد الأخير من شهر أب.
وأضاف الرئيس بوتين: "كان الفحم دائما ضروريا، ولا تزال هناك حاجة إليه، ولا تزال صناعة الفحم نفسها تتمتع بآفاق تنمية كبيرة. وتعتمد رفاهية ومستقبل بلدنا إلى حد كبير على نموها ونجاحها. لهذا السبب أنا على ثقة بتحقيقكم لنجاحات مهنية جديدة من أجل مجد روسيا".
(روسيا اليوم)
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