Advertisement

إقتصاد

بوتين: صناعة الفحم الروسية تتمتع بآفاق تطور كبيرة

Lebanon 24
25-08-2024 | 04:15
A-
A+

Doc-P-1238673-638601814117586348.jpeg
Doc-P-1238673-638601814117586348.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صناعة الفحم الروسية تتمتع بآفاق تطور كبيرة، ويعتمد تقدم البلاد ورفاهيتها في المستقبل إلى حد كبير على نمو وتطور هذا القطاع الاقتصادي الهام.
وشدد رئيس الدولة على أن الفحم يعتبر من موارد الطاقة الهامة، وسيكون مطلوبا دائما.
Advertisement
جاء ذلك في تهنئة وجهها الرئيس بوتين عبر الفيديو، إلى العاملين في صناعة استخراج الفحم في روسيا بمناسبة عيدهم المهني.
 ويتم الاحتفال بيوم عمال المناجم في روسيا، سنويا في يوم الأحد الأخير من شهر أب.
وأضاف الرئيس بوتين: "كان الفحم دائما ضروريا، ولا تزال هناك حاجة إليه، ولا تزال صناعة الفحم نفسها تتمتع بآفاق تنمية كبيرة. وتعتمد رفاهية ومستقبل بلدنا إلى حد كبير على نموها ونجاحها. لهذا السبب أنا على ثقة بتحقيقكم لنجاحات مهنية جديدة من أجل مجد روسيا".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:45 | 2024-08-25
01:45 | 2024-08-25
23:00 | 2024-08-24
13:18 | 2024-08-24
11:53 | 2024-08-24
10:00 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24