Advertisement

إقتصاد

بفعل مخاوف من تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.. ارتفاع في اسعار النفط

Lebanon 24
25-08-2024 | 22:47
A-
A+
Doc-P-1238985-638602507798380140.jpeg
Doc-P-1238985-638602507798380140.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت أسعار النفط مكاسبها، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.
Advertisement

تحرك الأسعار
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 2300 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.19 دولار للبرميل.

وفي واحدة من أكبر الاشتباكات في أكثر من 10 أشهر من القتال عبر الحدود، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في لبنان باستخدام حوالي 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.

يثير هذا التصعيد المخاوف من أن يتحول القتال في غزة إلى حرب أوسع نطاقا بالمنطقة تجر إيران الداعمة لحزب الله والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:30 | 2024-08-26
01:28 | 2024-08-26
22:47 | 2024-08-25
22:47 | 2024-08-25
15:00 | 2024-08-25
11:28 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24