بفعل مخاوف من تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.. ارتفاع في اسعار النفط

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واصلت أسعار النفط مكاسبها، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.تحرك الأسعارصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 2300 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.19 دولار للبرميل.وفي واحدة من أكبر الاشتباكات في أكثر من 10 أشهر من القتال عبر الحدود، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في لبنان باستخدام حوالي 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.يثير هذا التصعيد المخاوف من أن يتحول القتال في غزة إلى حرب أوسع نطاقا بالمنطقة تجر إيران الداعمة لحزب الله والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل.