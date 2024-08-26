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إقتصاد
عملة "تونكوين" تمحو 2.7 مليار دولار من قيمتها
Lebanon 24
26-08-2024
|
01:28
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خسرت إحدى الأصول المشفرة المرتبطة بتطبيق تليغرام حوالي 2.7 مليار دولار، من قيمتها السوقية، مما يعكس حالة عدم اليقين التي أثارها احتجاز المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة.
وهوى سعر تونكوين "Toncoin"، أوما يعرف بعملة The Open Network، بأكثر من 20 بالمئة بعد أن أفادت التقارير باعتقال بافيل دوروف في مطار باريس السبت بتهمة عدم اتخاذ خطوات لمنع الاستخدام الإجرامي لتليغرام.
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قلصت العملة المشفرة، التي تحتل المرتبة العاشرة من حيث القيمة، خسائرها ليتم تداولها عند 5.69 دولارا اعتبارا من الساعة 3.25 بتوقيت غرينتش صباح الاثنين، ولكنها لا تزال منخفضة بنسبة 16 بالمئة نتيجة للحدث الدرامي حول دوروف البالغ من العمر 39 عامًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وتمتلك هذه العملة المشفرة إمكانية الوصول إلى 900 مليون مستخدم شهري لتليغرام، وتسعى إلى تمكين خدمات مثل المدفوعات داخل التطبيق والألعاب. وقد أثار صعود تونكوين، تكهنات بأن تليغرام لديها فرصة لأن تصبح "تطبيقًا خارقًا" على غرار عمالقة الصين مثل WeChat.
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