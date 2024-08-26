مع دعم الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. ارتفاع في اسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في ايلول.تحديث الأسعارارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2516.09 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش .كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2551.30 دولار.وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.