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إقتصاد
مع دعم الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. ارتفاع في اسعار الذهب
Lebanon 24
26-08-2024
|
02:30
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في ايلول.
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تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2516.09 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش .
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2551.30 دولار.
وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
كان رئيس البنك المركزي الأميركي باول قال الجمعة إنه يدعم خفض أسعار الفائدة. وأضاف أن "الوقت قد حان" ليخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة وسط تزايد المخاطر على سوق العمل حتى مع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.
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