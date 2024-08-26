بسبب نقل بيانات إلى أميركا.. هذه الغرامة تواجهها "أوبر"

Advertisement

تعرضت شركة "أوبر" لغرامة قياسية قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار) من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية لفشلها في الالتزام بمعايير الحماية الأوروبية عندما نقلت كميات كبيرة من البيانات الحساسة حول سائقيها إلى الولايات المتحدة.ورأت هيئة حماية البيانات الهولندية أن "أوبر" كانت تجمع معلومات عن السائقين من أوروبا، مثل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع وفي بعض الحالات البيانات الجنائية والطبية، وتحتفظ بها على خوادم في الولايات المتحدة.وأشار متحدث باسم الهيئة عبر البريد الإلكتروني إلى أن الغرامة هي أعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها الهيئة الرقابية الهولندية ضد أي شركة. كما أنها أكبر غرامة تتلقاها "أوبر" على مستوى العالم. (بلومبرغ)