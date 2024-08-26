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إقتصاد

عملة البيتكوين ترتفع.. إليكم سعرها الجديد

Lebanon 24
26-08-2024 | 09:27
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وصلت قيمة عملة "بتكوين" إلى 65 ألف دولار لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً مدفوعةً بانتعاش الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية ووسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو تخفيف السياسة النقدية.
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وارتفع سعر أكبر الأصول الرقمية بنسبة 1.2% إلى 65,030 دولاراً يوم الإثنين، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 64 ألف دولار.
 
وقفزت العملة المشفرة بنسبة 7.4% في الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف تموز. (بلومبرغ)

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