بعد توقف الإنتاج الليبي.. أسعار النفط ترتفع

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30دولار، أو2.91 بالمئة، إلى 81.32 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة في المئة، خلال تعاملات الاثنين، بعد تقارير عن وقف شبه كامل للإنتاج في ليبيا، مما أضاف إلى مكاسب سابقة نتيجة مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30دولار، أو2.91 بالمئة، إلى 81.32 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.22دولار، أي 2.97 بالمئة، إلى 77.05 دولار للبرميل.



وبلغ سعر برنت خلال جلسة التداول اليوم 81.35 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 11 يوما. (سكاي نيوز عربية)