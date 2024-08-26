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إقتصاد

بورصة موسكو تعوض خسائرها وتحقق ارتفاعاً جديداً

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:00
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو بشكل ملحوظ، في تعاملات اليوم الاثنين، وعوضت بذلك البورصة الروسية الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 4.55% إلى 2783.59 نقطة، في حين صعد المؤشر RTS بنسبة 4.41% إلى 956.18 نقطة.
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وفي سوق العملات، صعد الروبل الروسي في ظل زيادة الطلب على العملة الروسية بسبب فترة سداد الضرائب، وجرى تداول اليوان الصيني عند 11.68 روبل بانخفاض قدره 15 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا). 
(روسيا اليوم)
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