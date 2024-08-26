بورصة موسكو تعوض خسائرها وتحقق ارتفاعاً جديداً

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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو بشكل ملحوظ، في تعاملات اليوم الاثنين، وعوضت بذلك البورصة الروسية الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 4.55% إلى 2783.59 نقطة، في حين صعد المؤشر RTS بنسبة 4.41% إلى 956.18 نقطة.وفي سوق العملات، صعد الروبل الروسي في ظل زيادة الطلب على العملة الروسية بسبب فترة سداد الضرائب، وجرى تداول اليوان الصيني عند 11.68 روبل بانخفاض قدره 15 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا).