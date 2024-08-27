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إقتصاد

صندوق النقد يخفف شروط قرض بـ 8 مليارات دولار لمصر

Lebanon 24
27-08-2024 | 02:00
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قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
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والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر تموز لكن لم يتم نشرها إلا الاثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في اذار. ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني بدلا من الموعد الأصلي في نهاية اذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
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