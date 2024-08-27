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إقتصاد

عملة الإيثريوم تعاني.. وأسعار البيتكوين تصمد فوق 60 ألفا

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:50
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واصلت "إيثريوم" عدم مواكبتها لتحرك سعر "بتكوين" أكبر عملة مشفرة في العالم، وسط إخفاق الصناديق المتداولة التي طرحت بالآونة الأخيرة، في زيادة الطلب على ثاني أكبر عملة مشفرة.

وعانت صناديق "إيثريوم" الفورية المتداولة، التي أُطلقت في تموز، ثمانية أيام متتالية من خروج استثمارات بلغ إجماليها الصافي نحو 112 مليون دولار، ما تعد أطول سلسلة خسائر للصناديق حتى الآن، وفق البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
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ولم تستعد "إيثريوم" بعد الحصة السوقية التي خسرتها خلال موجة البيع الكثيف الحادة في آب، عندما أثر التخارج من تجارة الفائدة بالين الياباني على أسواق العملات المشفرة وأسواق الأسهم على مستوى العالم. فيما ارتفع سعر "بتكوين" 8% منذ ذلك الوقت، بعدما جذبت الصناديق المتداولة التي تستثمر مباشرة في أكبر عملة مشفرة، استثمارات.

وبلغ سعر "بتكوين" 62889 دولاراً، وسعر "إيثريوم" 2686 دولاراً، حتى مساء اليوم، الثلاثاء. (بلومبرغ)
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