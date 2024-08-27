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إقتصاد
بعد وصوله إلى أرقام قياسية.. إليكم أسعار الذهب اليوم
Lebanon 24
27-08-2024
|
12:58
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تراجعت أسعار الأصفر الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين نحو جني الأرباح بعد تداول عقود الذهب بالقرب من أعلى مستوى في تاريخ المعدن.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 2543.90 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.48% إلى 2505.82 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
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وأنهت أسعار الذهب تعاملات أمس، الاثنين، على ارتفاع وصعدت العقود الآجلة إلى 2555.50 دولار للأونصة بزيادة نسبتها 0.35%.
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