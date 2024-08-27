بعد وصوله إلى أرقام قياسية.. إليكم أسعار الذهب اليوم

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تراجعت أسعار الأصفر الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين نحو جني الأرباح بعد تداول عقود الذهب بالقرب من أعلى مستوى في تاريخ المعدن.وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 2543.90 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.48% إلى 2505.82 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".وأنهت أسعار الذهب تعاملات أمس، الاثنين، على ارتفاع وصعدت العقود الآجلة إلى 2555.50 دولار للأونصة بزيادة نسبتها 0.35%.