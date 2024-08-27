27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أكبر خزان أفريقي للنفط.. ليبيا في أزمة؟
Lebanon 24
27-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صعّدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي، من قبل سلطات طرابلس، وقررت الاثنين، إعلان حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط "حتى إشعار آخر"، ما خلق أزمة سياسية واقتصادية.
Advertisement
الخطوة فجرت خلافا حادا وسط مخاوف من اندلاع حرب أخرى في البلاد خصوصا مع تمسك جميع الأطراف بمواقفها بالتزامن مع تحركات عسكرية خلال الأيام الماضية.
وتعاظمت الأزمة سريعا بعد رفض حكومة الشرق غير المعترف بها دوليا، إجراءات المجلس الرئاسي.
وفي الـ22 من الشهر الجاري شهدت طرابلس انتشارا عسكريا كبيرا وتوافدت الأرتال من عدة مناصب صوب العاصمة، وحذرت الأمم المتحدة من خطوة انزلاق البلاد لحرب طاحنة بسبب أزمة المصرف.
وصبيحة الـ 26 من الشهر الجاري، دخلت الإدارة الجديدة لمبنى المصرف وباشرت مهامها.
الصديق الكبير اعتبر الإجراءات عملية اقتحام وتقدم بشكوى للنائب العام الليبي، وأعلنت حكومة بنغازي القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية وأوقفت الإنتاج.
سريعا بدأت الأمم المتحدة جولة مكوكية لتخفيف الأزمة انتهت بدعوة لاجتماع طارئ لحل الأزمة، وتعليق كافة الإجراءات الأحادية.
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طالبت برفع حافة القوة القاهرة عن حقول النفط والامتناع عن استخدام المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد لأغراض سياسية، وحذرت من أن الاستمرار في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب سوف يكلف الشعب الليبي ثمنا باهظا لحل الأزمة التي طال أمدها، ويهدد بتسريع الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد.
واشنطن دخلت على خط الأزمة عبر سفارتها في طرابلس، التي حثت في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا"، كما اعتبرت أن "ترهيب موظفي البنك المركزي" مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين "بشكل صارم".
بالتوازي، الأطراف السياسية الليبية أصرت على مواقفها من الإجراءات ما ينذر باستمرار معضلة تهدد اقتصاد البلاد، فرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد أن قرار تعيين محافظ ومجلس إدارة نافذ وفقا للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين.
وأضاف في بيان، أن زمن سيطرة فردية الواحد على المؤسسة المالية قد ولى.
في المقابل أصر مجلس النواب في الشرق على منع تدفق النفط حتى عودة الصديق الكبير، ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح كل الأطراف للرجوع عن المخالفة والامتثال للشرعية الدستورية.
وطالب من "تجاوز صلاحياته بالعودة للحق وتنفيذ القوانين وتجنب إصدار قرارات تزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا".
واعتبر صالح، أن "تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا"، وإنما "اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة" وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
وعلى الصعيد الشعبي، شهد الشارع تظاهرات متباينة إحداها مؤيدة للصديق الكبير والأخرى مناهضة له في العاصمة طرابلس. (عربي21)
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
06:41 | 2024-08-27
27/08/2024 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
06:00 | 2024-08-27
27/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير للـ"NBC": التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل بدأ
Lebanon 24
تقرير للـ"NBC": التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل بدأ
05:30 | 2024-08-27
27/08/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
16:50 | 2024-08-27
27/08/2024 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2024-08-27
بسبب إشارات فنية مبالغ فيها.. أسعار النفط تتراجع
15:43 | 2024-08-27
البيوت الجاهزة.. ملاذ اللبنانيين في عصر الأزمات
14:59 | 2024-08-27
سوق الأسهم قاب قوسين من الاهتزاز.. هل تفجّر الفائدة الاميركية الوضع؟
12:58 | 2024-08-27
بعد وصوله إلى أرقام قياسية.. إليكم أسعار الذهب اليوم
11:50 | 2024-08-27
عملة الإيثريوم تعاني.. وأسعار البيتكوين تصمد فوق 60 ألفا
10:08 | 2024-08-27
3 عوامل ستدفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
28/08/2024 07:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
28/08/2024 07:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
28/08/2024 07:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24