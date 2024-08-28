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إقتصاد
بتكوين تهبط إلى ما دون 60 ألف دولار
Lebanon 24
28-08-2024
|
01:07
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انخفضت بتكوين 6.4 بالمئة إلى 58777 دولارا بحلول الساعة 2218 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، لتتكبد بذلك أكبر هبوط لها منذ الاضطرابات التي عصفت بالأسواق العالمية في الخامس من آب الجاري".
وبذلك تكون أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم قد انخفضت 20.3 بالمئة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 73794 دولارا والذي سجلته في 14 آذار.
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في سياق متصل، هوت عملة الإيثر بأكثر من 7 بالمئة، لكنها قلصت جزء من خسائرها ليتم تداولها عند حوالي 2466 دولارًا، وبنسبة هبوط 4.6 بالمئة.
وكانت العملات المشفرة قد تلقت دعما الأسبوع الماضي من تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي أشار بشكل واضح إلى أن البنك المركزي الأميركي في طريقه لخفض أسعار الفائدة القياسية من أعلى مستوى لها في أكثر من عقدين من الزمان.
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