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إقتصاد
وسط مخاوف من تراجع محتمل في الإنتاج من ليبيا.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
28-08-2024
|
02:08
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة أنهت سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، إذ تسود حالة من الحيرة بين المستثمرين وسط مخاوف من تراجع محتمل في الإنتاج من ليبيا والشرق الأوسط من ناحية، ومخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود من ناحية أخرى.
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تحرك الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 25 سنتا بما يعادل 0.31 بالمئة إلى 79.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0209 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.23 بالمئة إلى 75.70 دولار، بحسب أرقام من وكالة "رويترز".
يأتي ذلك بعد انخفاض بأكثر من اثنين بالمئة الثلاثاء أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام تجاوز مجموعها السبعة بالمئة، إذ أثرت المخاوف من تراجع أرباح التكرير على توقعات الطلب على الوقود وسط بيانات تشير إلى أن نمو الاستهلاك العالمي دون المتوقع هذا العام.
كما تلقت السوق دعما من بيانات صدرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء أظهرت انخفاض مخزونات الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي.
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