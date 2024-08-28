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إقتصاد

مصر تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية

Lebanon 24
28-08-2024 | 03:11
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أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية.

وذكر البيان أن الكشف "في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية حيث تم عمل الاختبار للبئر.

وكان المسترجع على فتحة إنتاج واحد بوصة 7165 برميل زيت في يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب".
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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة البترول أن "الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي أطلقت جولة مناقصة دولية جديدة لاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 كتلة بالبحر المتوسط ودلتا النيل".
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