بقيمة فاقت المليار دولار.. "دبي لصناعات الطيران" تشتري طائرات جديدة

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أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الأربعاء، أنها وقعت اتفاقيات لشراء 23 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي يقارب 1.1 مليار دولار.ووفق بيان صحفي صادر عن الشركة، اليوم، يبلغ متوسط عمر محفظة الطائرات عند شرائها 3.4 عاماً، بينما يبلغ متوسط مدة إيجارها المتبقية 8.8 عاماً، وهي مؤجرة حالياً لـ 13 شركة طيران في 9 دول.ومن حيث القيمة تتكون المحفظة من 91 بالمئة من الطائرات ذات البدن الضيق، بينما تمثل الطائرات ذات تكنولوجيا الجيل التالي 86 بالمئة من المحفظة. (سكاي نيوز عربية)