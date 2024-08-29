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إقتصاد

بعد الإفراج المشروط عن دوروف.. ماذا حل بعملة "تلغرام"؟

Lebanon 24
29-08-2024 | 03:23
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 بعد إخلاء سبيل مؤسس منصة "تيلغرام" ورئيسها التنفيذي بافل دوروف، صعدت عملة "تون كوين" المشفرة التابعة للمنصة في تعاملات اليوم الخميس بنحو 4%.

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، تم تداول عملة "تون كوين" (Toncoin) عند 5.57 دولار، بزيادة نسبتها 3.83% خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وعقب اعتقال بافيل دوروف الرئيس التنفيذي لتطبيق "تلغرام" مسا السبت الماضي، هوت عملة "تون كوين" بأكثر من 20%، حيث تراجعت من مستوى 6.67 دولار (24 أغسطس 2024).

ويوم أمس، قررت محكمة فرنسية في باريس منح سراح مشروط لبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق "تلغرام"، الذي يواجه تهما جنائية في فرنسا مع منعه من مغادرة البلاد حتى صدور الأحكام القضائية في ملف توقيفه.

وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافيل دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس مساء السبت الماضي، وتم توقيفه بناء على مذكرة بحث صادرة من النيابة العامة الفرنسية. (روسيا اليوم)

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