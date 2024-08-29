الأسهم الأوروبية ترتفع وتخالف انخفاضاُ عالمياً... والسبب؟

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ارتفعت الأسهم الأوروبية مستفيدة من مكاسب قطاعي الخدمات الإعلامية والتكنولوجيا وخالفت انخفاضا عالميا بعد فشل نتائج إنفيديا الفصلية في تحفيز المتعاملين.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش.وارتفعت أسهم الخدمات الإعلامية 0.5 بالمئة، بدعم مكاسب مجموعة يونيفرسال ميوزيك التي بلغت 2.3 بالمئة.وصعد قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة، مما دعم المؤشر مع تجاهل المستثمرين الأوروبيين لتوقعات إنفيديا الفصلية التي فشلت في تحقيق التوقعات العالية للمتعاملين العالميين.وفي المقابل، انخفض قطاع النفط والغاز 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض بنحو اثنين بالمئة لسهم إكوينور.وارتفع المؤشر الإسباني إيبكس 35 بواقع 0.1 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 2.4 بالمئة في آب.