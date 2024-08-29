تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 1.9% بعكس للتوقعات

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تباطأ التضخم السنوي في ألمانيا في آب إلى 1.9% من 2.3% في تموز وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني.وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلك في ألمانيا، وفقا للبيانات الأولية، بنسبة 0.1%؛ وكان من المتوقع ارتفاعها بنسبة 0.1%.وتباطأ التضخم الأساسي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى 2.8% من 2.9% في تموز.وبلغت الزيادة في أسعار المواد الغذائية بشكل منفصل 1.5% على أساس سنوي بعد زيادة قدرها 1.3%. وانخفضت أسعار الطاقة 5.1% على أساس سنوي بعد انخفاضها 1.7%.