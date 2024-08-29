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تعتزم السعودية البدء في الترخيص لشركات الطيران الأجنبية للعمل في السوق المحلية، بهدف تعزيز موقعها في شبكة الطيران العالمية والمساعدة على تحقيق مستهدفات المملكة من السياحة الأجنبية.ووفق مصادر الصحيفة الاقتصادية، فإن طيران "فيرجن" البريطانية ستكون أول شركة طيران أجنبية تحصل على الرخصة لدخول السوق المحلية وتشغيل الرحلات كجزء من برنامج الربط الجوي.وأكدت المصادر أن مراسم توقيع اتفاقية التعاون مع الشركة البريطانية ستعقد في الرياض الإثنين المقبل.وتتخذ الشركة من مطار لندن هيثرو مقراً لها ومركزاً لعملياتها. (الاقتصادية)