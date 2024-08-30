الرسوم الجمركية تعصف بتسجيل السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا

شهدت شركات صناعة السيارات الصينية تراجعاً في تسجيل السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أوروبا خلال تموز، حيث فاقمت الرسوم الجمركية الجديدة الانخفاض الأوسع في مبيعات السيارات الكهربائية.



وشكلت العلامات التجارية، مثل "أم جي" (MG) و"بي واي دي" (BYD) التابعة لشركة "إس أيه أي سي موتور" (SAIC Motor)، نسبة 9.9% من تسجيلات السيارات الكهربائية في المنطقة، بانخفاض طفيف عن 10.2% في تموز 2023، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث "داتا فورس".

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يعود هذا التراجع إلى استمرار هبوط الطلب الإجمالي على السيارات الكهربائية بعد أن ألغت ألمانيا، أكبر سوق للسيارات في أوروبا، الحوافز المقدمة لهذه السيارات نهاية العام الماضي.



وتحاول شركات صناعة السيارات الصينية ونظيراتها الأوروبية التي تورد السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي، التكيف مع التعريفات الجديدة المفروضة في 5 تموز، والتي رفعت الرسوم على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 48%. (بلومبرغ)