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إقتصاد
على عكس الذهب.. أسعار المعادن الثمينة ترتفع
Lebanon 24
30-08-2024
|
04:00
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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي حيث انخفضت الاسعار في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولار للأونصة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2547.10 دولار للأونصة.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية.
وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 945.10 دولار بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي. (سكاي نيوز عربية)
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