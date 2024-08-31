المجر تجري محادثات مع "غازبروم"

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أنه أجرى في روسيا محادثات بشأن "أمن الطاقة" مع رئيس مجموعة غازبروم العملاقة للنفط والغاز.



والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي حافظت على علاقات وثيقة مع الكرملين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022. (سكاي نيوز)

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