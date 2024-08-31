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إقتصاد

بمليار دولار.. بنك التنمية الجديد يُقدّم قرضا لجنوب أفريقيا

Lebanon 24
31-08-2024 | 10:00
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أعلن بنك التنمية الجديد في بيان عن الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقرا في جنوب أفريقيا.

وسيتم استخدام القرض في إطار منحة البنية التحتية للبلديات في جنوب أفريقيا، وهي منحة مشروطة تستخدمها البلديات لتقليل تراكم الخدمات المطلوبة وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر فقرا. (سكاي نيوز)
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