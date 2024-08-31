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إقتصاد

" خطوة مفاجئة".. بافيت يبيع أسهماً بقيمة 848 مليون دولار

Lebanon 24
31-08-2024 | 14:34
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في خطوة مفاجئة، خفضت شركة "بيركشاير هاثاواي"، المملوكة للملياردير الشهير وارن بافيت، حصتها في بنك أوف أميركا بنسبة 14.5% منذ بداية سلسلة مبيعات الأسهم في منتصف تموز الماضي.
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وفقًا لإيداع جديد يوم الجمعة، باعت "بيركشاير" نحو 21.1 مليون سهم من البنك خلال الأيام الثلاثة الماضية، بما يعادل حوالي 848 مليون دولار، بمتوسط سعر 40.24 دولار للسهم.

لم تكشف "بيركشاير هاثاواي" عن أسباب تقليص حصتها في البنك، لكن المبيعات الأخيرة تضاف إلى الحصيلة الإجمالية التي بلغت 6.2 مليار دولار من بيع أسهم بنك أوف أميركا منذ منتصف تموز.
ونتيجة لهذه المبيعات، تُضاف هذه الحصيلة إلى احتياطي نقدي قياسي بقيمة 277 مليار دولار سجلته الشركة حتى 30 حزيران.

على الرغم من هذه المبيعات، تبقى "بيركشاير" أكبر مساهم في بنك أوف أميركا، حيث تمتلك نسبة 11.4% من أسهم البنك، بقيمة تقارب 36 مليار دولار.
 
بنك أوف أميركا يمثل ثالث أكبر حيازة أسهم لدى "بيركشاير"، ويشكل حوالي 11% من محفظتها، وفقاً لموقع قناة "سي إن بي سي" العالمية.

يُذكر أن وارن بافيت، الذي أتم يوم الجمعة عامه الـ94، بدأ استثماره في بنك أوف أميركا بصفقة قيمتها 5 مليارات دولار في عام 2011، تضمنت شراء أسهم وخيارات أسهم مفضلة.

وتزامنت هذه الأخبار مع تحقيق "بيركشاير هاثاواي" إنجازاً غير مسبوق، حيث أصبحت أول شركة أميركية خارج قطاع التكنولوجيا تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، لتنضم إلى نادي الشركات التريليونية إلى جانب "أبل"، و"ألفابت"، و"ميتا بلاتفورمز"، و"إنفيديا". (سكاي نيوز)
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