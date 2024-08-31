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إقتصاد

موقع "أمازون" يتعرض لعطل مفاجئ يعطل عمليات الشراء

Lebanon 24
31-08-2024 | 16:31
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تعرض موقع البيع بالتجزئة التابع لشركة "أمازون دوت كوم" لعطل فني يوم أمس، مما حال دون إتمام بعض المتسوقين عمليات شراء المنتجات بنجاح.

وأشار مستخدمون إلى أنهم واجهوا مشكلات عند محاولة النقر على زر "متابعة لإتمام الشراء" من سلة التسوق الرقمية، حيث تمت إحالتهم إلى صفحات خطأ على الموقع الإلكتروني لتجارة التجزئة وتطبيق الهاتف المحمول.
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ووفقًا لموقع "داون ديتيكتور" (Downdetector)، الذي يتابع شكاوى الخدمات عبر الإنترنت، فقد لوحظ ارتفاع مفاجئ في عدد المشكلات المتعلقة بموقع "أمازون" بدءًا من حوالي الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة "أمازون" لأعمال السحابة سجلت أقوى نمو في المبيعات منذ عام، مما يدل على تعافي الوحدة الأكثر ربحية للشركة من الركود واستئناف الشركات لإنفاقها.

تضمن صفحات الخطأ على موقع "أمازون" رسالة تفيد بوجود خطأ، بالإضافة إلى صورة لكلب تابع لأحد موظفي الشركة، والتي تُعرض بشكل روتيني في حالات تعطل النظام.
 
تُعد فترات الانقطاع هذه مكلفة لأكبر متاجر التجزئة على الإنترنت.
 
كانت الشركة، التي تتخذ من سياتل مقرًا لها، قد أفادت بتحقيق مبيعات تبلغ حوالي 148 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران.

لم يتلقَ المتحدثون باسم "أمازون" طلبات التعليق بشأن العطل على الفور.
 
وقد أفاد موقع "غيك واير" (GeekWire) للأخبار التقنية بالحادثة في وقت سابق. (الشرق) 
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