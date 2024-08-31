رقم قياسي جديد.. كم بلغ عدد السياح في المغرب؟

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، بأن المملكة شهدت توافد عدد قياسي من السياح بلغ 10 ملايين سائح حتى نهاية تموز 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وفي نشرتها الأخيرة، أوضحت المديرية أن تموز 2024 سجل رقماً قياسياً في عدد السياح بلغ 2.6 مليون، بزيادة نسبتها 20%. وفي نشرتها الأخيرة، أوضحت المديرية أن تموز 2024 سجل رقماً قياسياً في عدد السياح بلغ 2.6 مليون، بزيادة نسبتها 20%.

كما أشارت إلى أن حجم ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة ارتفع بنسبة 8.4% ليصل إلى 12.7 مليون ليلة مبيت حتى نهاية حزيران 2024، مع تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 13.1% في الفصل الثاني من العام.



وفيما يتعلق بالمداخيل السياحية، شهدت المملكة نمواً قدره 9.4% في الفصل الثاني من عام 2024، مما رفع إجمالي النمو إلى 2.3% بنهاية حزيران.



يهدف المغرب إلى استقبال 26 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وتعتبر السياحة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في المملكة بعد تحويلات المغتربين، والتي بلغت قرابة 11.5 مليار دولار في 2023.

كما سجلت عائدات القطاع السياحي في عام 2023 لأول مرة أكثر من 10 مليارات دولار بعد استقبال 14.5 مليون سائح. (الجزيرة)