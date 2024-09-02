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إقتصاد

ماليزيا ونيوزيلندا تعتزمان زيادة التبادل التجاري 50% بحلول 2030

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:16
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قالت ماليزيا ونيوزيلندا، الاثنين، إنهما تعتزمان زيادة حجم التبادل التجاري 50 بالمئة بحلول عام 2030 مع مراجعة اتفاقية التجارة الحرة القائمة.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم إن البلدين سيلغيان القيود التجارية غير الجمركية التي تعوق تدفق السلع بينهما.
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وأضاف لوكسون: "نحن نعمل أيضا على الشهادات الإلكترونية والتعاون الجمركي الجديد لتسهيل التدفقات على الحدود".
وتابع قائلا إن وزيري التجارة في البلدين سيجتمعان العام المقبل لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا ونيوزيلندا، ولم يخض في تفاصيل حول كيفية زيادة التبادل التجاري 50 بالمئة بحلول عام 2030.
وذكر أن نيوزيلندا ستعزز التعاون الدفاعي مع ماليزيا. 
(سكاي نيوز)
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