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إقتصاد

بقيمة 6.8 مليارات ريال.. السعودية تحقق فائضاً تجارياً غير نفطي مع دول الخليج

Lebanon 24
02-09-2024 | 14:07
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سجل الميزان التجاري السعودي غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً ملحوظاً بلغ 6.776 مليارات ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً نمواً سنوياً قدره 600% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، حيث كان الفائض يبلغ 1.033 مليار ريال، وفقاً للبيانات الأولية من تقرير التجارة الدولية للربع الثاني الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية، التي تشمل الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، 24.392 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً قدره 31% بزيادة قدرها 5.765 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 18.627 مليار ريال.
 
في المقابل، بلغ إجمالي الواردات السلعية 17.616 مليار ريال.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للصادرات السلعية غير النفطية من السعودية، بقيمة 15.070 مليار ريال، تمثل نحو 61.8% من الإجمالي.
 
تلتها مملكة البحرين بقيمة 5.792 مليارات ريال، بنسبة 23.7% من الإجمالي.

وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 1.823 مليار ريال، بنسبة 7.5% من الإجمالي، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بـ 965 مليون ريال، بنسبة 4% من الإجمالي، بينما جاءت دولة قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 741 مليون ريال، بنسبة 3% من الإجمالي. (العربية) 
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