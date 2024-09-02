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إقتصاد
توقعات بشراء الجزائر 30 ألف طن من الذرة في مناقصة دولية
Lebanon 24
02-09-2024
|
15:00
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توقع متعاملون أوروبيون، اليوم الاثنين، أن يكون الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن قد اشترى ما لا يقل عن 30 ألف طن من علف الذرة من الأرجنتين أو البرازيل في مناقصة دولية أجريت الأسبوع الماضي.
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وكان الديوان قد طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من الذرة و35 ألف طن من علف الشعير. وقد أُغلِقَت المناقصة في 28آب.
ولم يتم الإعلان بعد عن نتائج المناقصة الخاصة بعلف الشعير.
وكان الديوان قد طلب شراء علف الذرة من البرازيل أو الأرجنتين في ثلاث شحنات تتراوح كل منها بين 30 ألف طن و40 ألف طن، على أن يتم الشحن بحلول 30 أيلول كحد أقصى.(العربية)
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