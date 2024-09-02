الحكومة الدنماركية تعيد تقييم نمو الاقتصاد.. خفض توقُّعات 2024

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وكانت وزارة الاقتصاد الدنماركية قد توقعت في أيار الماضي نمواً بنسبة 2.7% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأدوية في الدنمارك، بما في ذلك أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها شركة "نوفونورديسك" ولقاح "mpox" الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك"، كانت قد ساهمت بنحو نصف التوسع الاقتصادي في البلاد خلال العام الماضي.(العربية)