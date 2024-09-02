Advertisement

إقتصاد

الحكومة الدنماركية تعيد تقييم نمو الاقتصاد.. خفض توقُّعات 2024

Lebanon 24
02-09-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1242024-638609092822252111.jpeg
Doc-P-1242024-638609092822252111.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خفضت الحكومة الدنماركية توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2024 إلى 1.9%، بعد انخفاض نمو صادرات الأدوية، في حين رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2025 إلى 2.2% مقارنة بـ 1.8% في التقديرات السابقة.
Advertisement

وكانت وزارة الاقتصاد الدنماركية قد توقعت في أيار الماضي نمواً بنسبة 2.7% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأدوية في الدنمارك، بما في ذلك أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها شركة "نوفونورديسك" ولقاح "mpox" الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك"، كانت قد ساهمت بنحو نصف التوسع الاقتصادي في البلاد خلال العام الماضي.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:32 | 2024-09-02
15:28 | 2024-09-02
15:08 | 2024-09-02
15:00 | 2024-09-02
14:07 | 2024-09-02
11:00 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24