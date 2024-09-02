الحكومة الدنماركية تعيد تقييم نمو الاقتصاد.. خفض توقُّعات 2024

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إقتصاد
الحكومة الدنماركية تعيد تقييم نمو الاقتصاد.. خفض توقُّعات 2024
Lebanon 24
02-09-2024
|
15:30
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خفضت الحكومة الدنماركية توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2024 إلى 1.9%، بعد انخفاض نمو صادرات الأدوية، في حين رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2025 إلى 2.2% مقارنة بـ 1.8% في التقديرات السابقة.
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وكانت وزارة الاقتصاد الدنماركية قد توقعت في أيار الماضي نمواً بنسبة 2.7% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأدوية في الدنمارك، بما في ذلك أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها شركة "نوفونورديسك" ولقاح "mpox" الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك"، كانت قد ساهمت بنحو نصف التوسع الاقتصادي في البلاد خلال العام الماضي.(العربية)
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