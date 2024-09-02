الغاز الطبيعي المسال.. شل وبوتاش توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الطاقي

ذكرت وزارة الطاقة التركية أن شركة بوتاش للطاقة المملوكة للدولة وشركة شل النفط البريطانية العملاقة ستوقعان، اليوم الاثنين، اتفاقية طويلة الأجل في مجال الغاز الطبيعي المسال.

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وأوضحت الوزارة أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار سيلتقي في أنقرة مع وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، حيث من المقرر أن يُلقي بيرقدار بياناً صحفياً عقب الاجتماع ويشهد توقيع الاتفاقية بين بوتاش وشل.



في الوقت الحالي، لم تكشف الوزارة عن تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة بوتاش كانت قد أبرمت في أيار الماضي اتفاقية مماثلة لمدة 10 سنوات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية، لشراء ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً.



تعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز المستورد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، حيث استوردت العام الماضي نحو 14.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يشكل 28.3% من إجمالي استهلاكها البالغ 50.5 مليار متر مكعب.

وتتمتّع تركيا بقدرة على تلبية جزء كبير من استهلاكها الوطني باستخدام الغاز الطبيعي المسال بدلاً من الغاز الذي يتم نقله عبر الأنابيب، مع إمكانية تغويز نحو 0.16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يومياً إذا لزم الأمر. (الجزيرة)