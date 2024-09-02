"اتفاقية جديدة ".. "فيرجن أتلانتك" تعزز الربط الجوي بين الرياض ولندن

من المقرر أن تطلق السعودية وبريطانيا مساراً مباشراً يربط بين الرياض ولندن، وذلك بعد توقيع برنامج الربط الجوي اتفاقية تعاون جديدة مع شركة خطوط "فيرجن أتلانتك.



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تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث سيبدأ تشغيل المسار الجديد بمعدل رحلة يومية بين مطار لندن هيثرو ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ابتداءً من آذار 2025. وقد تم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في العاصمة الرياض بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وعدد من المسؤولين.تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث سيبدأ تشغيل المسار الجديد بمعدل رحلة يومية بين مطار لندن هيثرو ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ابتداءً من آذار 2025.

ستُستخدم طائرات من طراز "إيرباص A330" لتشغيل هذه الرحلات.



يُعتبر دخول "فيرجن أتلانتك" إلى السوق السعودي علامة بارزة، حيث تمثل الشركة الطيران العاشرة التي تنضم إلى برنامج الربط الجوي منذ بداية العام، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز الروابط الجوية الدولية.



وفي تصريح لـ "الشرق الأوسط"، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز حركة الزوار بين الرياض وبقية المدن الكبرى في المملكة مثل جدة، الدمام، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى وجهات البحر الأحمر، جازان، والباحة، مما يدعم الاستراتيجية السياحية الوطنية.



كما أشار خان إلى أن البرنامج أعلن عن 15 وجهة جديدة هذا العام، ويتوقع أن تصل إلى 20 وجهة، مما يوفر أكثر من مليون مقعد.

وأكد أن "فيرجن أتلانتك" ستكون الطيران العاشر في برنامج الربط الجوي، مع توقعات بالمزيد من الشركاء قبل نهاية عام 2024.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيرجن أتلانتك" شاي فايس، إن الاتفاقية تُعد من أهم الإعلانات التي قامت بها الشركة منذ فترة طويلة، مؤكداً أن توقيتها يتماشى مع "رؤية 2030".

وأضاف أن المملكة تشهد نمواً سريعاً ويأمل أن تعرّف العملاء في المملكة المتحدة بالمملكة وبثقافتها وتراثها الغني.



أوضح فايس أن الخدمات الجديدة ستوفر فرصاً كبيرة لربط الأصدقاء والأقارب والأعمال التجارية بين المملكة المتحدة وأميركا، بفضل الشراكة مع خطوط "دلتا" الجوية.

كما ستعزز الاتفاقية التعاون مع الخطوط الجوية السعودية ضمن تحالف "سكاي تيم"، مما يوسع الربط عبر المنطقة وخارجها.



وأشار فايس إلى أن الشركة تمتلك 45 طائرة واسعة الجسم وقد أعلنت الشهر الماضي عن شراء 7 طائرات "إيرباص" جديدة إضافية.



يهدف برنامج الربط الجوي إلى تعزيز النمو السياحي في المملكة من خلال تطوير وتعزيز الروابط الجوية مع الوجهات العالمية، دعماً للاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران، ولتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذين المجالين. (الشرق الأوسط)