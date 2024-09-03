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إقتصاد

ارتفاع معظم أسواق الخليج قبل صدور بيانات أميركية

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:10
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الثلاثاء، قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ربما تحدد مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض معدلات الفائدة.
وتركز الأسواق على بيانات نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، والذي من شأنه أن يحرك الأسواق قبل صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة.
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وسيكون تقرير الوظائف غير الزراعية حاسما في تحديد ما إذا كان المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في 18 ايلول ومقدار التخفيض الذي سيجريه لبقية العام.
ارتفع مؤشر السوق السعودي القياسي 0.1 بالمئة، بدعم من زيادة 0.3 بالمئة في سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم وصعود سهم مصرف الراجحي.
وعلى صعيد منفصل، قالت شركة الماجد للعود السعودية اليوم، إنها حددت سعر طرحها العام الأولي في البورصة المحلية عند 94 ريالا للسهم، وهو أعلى نطاق سعري إرشادي، لجمع 188 مليون دولار.
وكسب المؤشر القطري 0.4 بالمئة، بقيادة ارتفاع سهم البنك التجاري القطري ثلاثة بالمئة.
وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي مصر 0.9 بالمئة.
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر توسع في أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات مع استقرار الطلب وتحسن الاقتصاد.
(سكاي نيوز)
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